Angola: Le Budget de l'Etat angolais intègre uniquement les programmes du PDN

Luanda — Le budget de l'État angolais (OGE, sigle en portugais) n'inclut plus que les dépenses des programmes prévus dans le Plan de développement national (PDN 2018-2022), a annoncé mardi le ministre d'État et au Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

Les budgets précédents comprenaient les dépenses et les recettes provenant de programmes ou de projets qui ne figuraient pas dans le plan de développement national (PDN), procédures que le pouvoir exécutif veut éliminer à partir de l'OGE/2019.

"Aucune activité, aucune tâche ou action ne sera incluse dans le budget de l'État angolais si elle ne s'inscrit pas dans l'un de ces programmes", a déclaré Manuel Nunes Júnior lors de la présentation de l'OGE 2019 aux membres de la société civile.

Avec cette mesure, l'exécutif veut centrer l'action du gouvernement sur la discipline afin de rendre l'OGE plus efficace.

Lundi, lors de son discours sur l'état de la nation, le Président de la République, João Lourenço, a annoncé devant l'Assemblée nationale que, pour les quatre prochaines années, le principal instrument de gouvernance du pays serait le Plan de développement national 2018- 2022.

Selon le chef de l'Etat, il s'agit d'un document largement diffusé et élaboré sur la base des grandes options stratégiques contenues dans la Stratégie à long terme pour l'Angola 2025.

Sur la base de ce document, a ajouté João Lourenço, des budgets-programmes seront élaborés, c'est-à-dire que les budgets d'État seront désormais basés sur les 83 programmes prévus dans le Plan de développement national.

L'objectif est d'assurer une gouvernance plus ciblée, plus disciplinée, plus efficace en ressources et obtention des résultats souhaités.

Les projections établies dans le cadre du Plan de développement national 2018-2022 indiquent qu'au cours de cette période l'économie nationale devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 3% en termes réels, stimulée par la croissance annuelle moyenne du secteur non pétrolier qui sera de l'ordre de 5,1%.

Le but de la réunion avec les membres de la société civile était de rendre le budget de l'Etat plus participatif et plus riche au moment de son élaboration, dans le cadre de l'engagement pris à l'Assemblée nationale, lors des discussions sur l'OGE 2018.

Lors de la réunion, les projections macroéconomiques pour 2019 ont été présentées, ce qui permettra au gouvernement de "réduire ou d'allouer des fonds à un secteur spécifique.

A l'occasion, le ministère de l'Économie et du Plan a également présenté les limites de l'OGE 2019 et les investissements publics à réaliser au cours de cette période.