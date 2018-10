Afrique: Forum mondial de l'investissement - Environ cinq mille experts attendus à Genève

Les assises de 2018 vont se dérouler dans la ville capitale de la Suisse, du 22 au 26 octobre.

La conférence de haut niveau connaîtra la participation d'environ cinq mille experts, représentant cent soixante pays. Elle s'inscrit dans le contexte de pallier l'inquiétude croissante due à la baisse des flux des investissements et à leur impact sur les efforts déployés pour réaliser l'ambitieux agenda 2030 pour le développement durable. Un agenda adopté par la communauté internationale, il y a trois ans.

Justifiant l'intérêt de cette réunion, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a précisé que les flux mondiaux d'investissements étrangers directs ont chuté de 23 % en 2017. Les investissements transfrontaliers dans les économies développées et en transition ont, quant à eux, fortement diminué, alors que la croissance était presque nulle dans les économies en développement.« Avec une reprise très modeste prévue pour 2018, cette tendance à la baisse est une préoccupation à long terme pour les décideurs politiques du monde entier, en particulier dans les pays en développement », a-t-il déclaré.

En effet, selon une étude réalisée par la Cnuced, le secteur privé devrait investir à hauteur de trois milliards de dollars par an dans les pays en développement pour générer l'activité économique nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable qui sont au cœur de cet agenda. Mais les niveaux actuels montrent un écart d'investissement d'environ deux milliards de dollars.

« Le Forum mondial de l'investissement qui se tient tous les deux ans reste un lieu privilégié pour forger des partenariats entre les acteurs de l'investissement et du développement, notamment dans le but de combler cet écart », ont précisé les organisateurs. Ils ont souligné que ce moment est unique parce qu'il rassemble tous les acteurs de haut niveau représentant la communauté mondiale de l'investissement et du développement. Il est une occasion de nourrir un dialogue ouvert, de réfléchir sur les initiatives porteuses de solutions et de favoriser des alliances mondiales pour promouvoir la prospérité pour tous.

« Cette édition comprend une soixantaine de manifestations, dont trois sommets, cinq tables rondes ministérielles, des sessions animées par le secteur privé et plusieurs cérémonies de remise de prix », ont-ils ajouté.

Par ailleurs, pour les organisateurs de cet événement, au-delà de la mise en lumière des priorités afin d'attirer et canaliser les investissements qui favoriseront le développement durable, les sessions du forum se concentreront également sur les actions orientées vers des transformations durables et des modes de financement innovants pour le développement, tels que l'utilisation de la technologie blockchain, les obligations durables et le financement mixte.

Notons que parmi les conférenciers et invités figurent trente cadres supérieurs des organisations comme Aviva, De Beers, Coca-Cola, Contour global, Jumia, Lavazza, PwC, Siemens financial services, UBS, sans oublier quatorze chefs d'État et de gouvernement, notamment ceux de l'Arménie, du Bangladesh, du Botswana, du Cambodge, du Kenya, du Lesotho, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Malawi, de la Mongolie, du Monténégro, de la Namibie, de la République centrafricaine, de la Sierra Leone ainsi que de la Suisse et cinquante ministres de pays développés et en développement.

Outre les organismes des Nations unies, cinquante autres organisations seront présentes, à savoir le Commonwealth; l'Organisation internationale du travail; l'Union interparlementaire; le Comité international olympique; l'Organisation internationale des commissions de valeurs; l'Union internationale des télécommunications; l'Organisation de coopération et de développement économiques; l'Organisation mondiale du commerce et le groupe de la Banque mondiale.