Algérie: Oran - La nouvelle centrale électrique de Boutlelis sera livrée le 17 décembre 2018

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, accompagné de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a présidé à Oran l'ouverture de la 9ème édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA 2018), rappelle-t-on.

Le projet de la centrale électrique à turbine à gaz de Boutelelis de 2 X 223 mégawatts (446 MW) et d'un coût de plus de 32 milliards DA a pour objectifs, selon les responsables, de satisfaire la demande grandissante en énergie électrique dans la région ouest et d'assurer une sécurité énergétique.

Néanmoins, les responsables du projet ont affirmé au ministre que la première tranche sera livrée et mise en exploitation le 17 décembre 2018 et la seconde le 31 janvier 2019.

