Algérie: Attentat du Palais du Gouvernement (2007) - Le dossier de nouveau devant la justice

Selon l'arrêt de renvoi, les mis en cause appartenaient à un groupe terroriste activant dans la région de Thénia (W. Boumerdes à l'est d'Alger) relevant de l'Organisation terroriste "Al-Qaida au Maghreb islamique" (AQMI).

Le procès en appel de six inculpés poursuivis pour "appartenance à un groupe terroriste dont le but est de semer l'effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, participation à des actes terroristes avec usage d'explosifs et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens" aura lieu le 26 décembre prochain, selon le rôle de la 2éme session criminelle de 2018 affiché au niveau du hall de la Cour d'Alger.

Alger — Six (6) des dix huit (18) inculpés déjà condamnés en 2012 à la peine capitale pour leur implication dans l'attentat à l'explosifs ayant ciblé le 11 avril 2007 le Palais du Gouvernement faisant 20 morts et 222 blessés, seront rejugés le 26 décembre prochain par le Tribunal criminel d'Appel d'Alger, a-t-on appris mardi auprès de la Cour d'Alger.

