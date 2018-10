Togo: Claude Le Roy compterait-il plus sur le hasard que sur la technicité ?

Les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) et ceux de l'Union européenne (UE) ont lancé le processus… Plus »

« (... ) Moi je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient dans des conditions très difficiles, maintenant il reste trois matchs à jouer, ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Je me suis qualifié une fois pour une coupe d'Afrique en perdant deux matchs à domicile. Donc, ce sont des choses qu'on connait, malgré ça on s'était qualifié. Il va falloir aller mardi avec les mêmes intentions, penser à jouer et essayer de ramener les 3 points », a déclaré un Claude Le Roy tout confiant.

En trois (3) sorties, le Togo comptabilise une (1) défaite et deux (2) matchs nuls. Dans le groupe D, l'Algérie mène la danse avec 7 points, suivi du Bénin 4 points, puis viennent la Gambie et le Togo avec 2 points chacun. Piètre résultat ! Cependant, le coach national des Éperviers du Togo n'est pas alarmé. Au contraire, il reste serein. Pour lui, un miracle peut toujours advenir.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.