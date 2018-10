Ile Maurice: Diffamation alléguée - Le PM réclame Rs 50 millions à Paul Bérenger

«Des propos faux, malicieux et hautement diffamatoires ont été prononcés contre moi par Paul Bérenger», allègue le Premier ministre et leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth. Dans une plainte déposée en Cour suprême lundi 15 octobre, ce dernier réclame des dommages de Rs 50 millions conjointement et solidairement au leader du Mouvement militant mauricien (MMM) ainsi qu'à un groupe de presse.

Pravind Jugnauth soutient que Paul Bérenger a porté atteinte à sa réputation et à son honneur. Il indique que le leader du MMM a tenu ces propos diffamatoires lors de rassemblements politiques le 30 août, le 7 septembre et le 23 septembre 2017.

Quant au groupe de presse, le plaignant lui reproche d'avoir rapporté et diffusé les propos de Paul Bérenger sur son site Internet.

Le leader du MMM aurait dit que le MSM pratiquait le «money politics». Pour Pravind Jugnauth, les propos de Paul Bérenger ont causé des préjudices à son épouse, ses enfants et lui-même.

Le procès sera appelé le 15 novembre 2018 devant la Cour suprême. Pravind Jugnauth a retenu les services de Me Ravind Chetty, Senior Counsel, et Me Chaya Ragavoodoo, avouée.