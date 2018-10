Ile Maurice: Accident de la route - Il obtient des dommages de Rs 350 000

«Je ne me rétablirai pas, bien qu'un jugement favorable ait été rendu.» Certes, la Cour suprême a ordonné que Salim Kodoruth obtienne des dommages de Rs 350 000. Pourtant, dit ce marchand de pain, rien de tout ça ne lui permettra de marcher normalement comme c'était le cas avant l'accident dont il a été victime.

Les faits se sont produits en 2014. Salim Kodoruth, un habitant de 7e mille, Triolet, avait été percuté par un automobiliste, Preganaden Poinoosamy, à la rue Queen Elizabeth, Triolet. Grièvement blessé, il a été hospitalisé pendant presque trois mois.

«Je souffre d'un léger boitement et j'ai des difficultés à marcher. Je ne peux pas soulever des choses lourdes. Du coup, cela me pose des inconvénients pour vendre du pain.» Qui plus est, la victime a expliqué avoir encouru des pertes financières, indiquant que fils avait dû prendre la relève à cause de son incapacité physique, chiffrée à 20 %. Raison pour laquelle Salim Kodoruth, son épouse Bibi Rukhsaar et son fils Nawaz avaient déposé plainte, par le biais de Mes Cader Mallam-Hassam et Yousuf Azaree, réclamant des dommages de Rs 859 939 à Preganaden Poinoosamy et à la GFA.

Le jugement de la Cour suprême est tombé la semaine dernière. «Le montant de Rs 350 000, de nos jours, peut finir dans des dépenses quotidiennes. Même si on m'avait accordé l'intégralité de la somme réclamée, cela ne changerait pas pour autant mon état de santé», confie le vieil homme, qui compte 23 ans d'expérience comme marchand de pain. «Désormais, j'ai un 'helper' pour m'aider à reprendre le travail.»