Ile Maurice: Pénurie de porc à Rodrigues - le manque de planification décrié

Le charcutier est aussi revenu sur les types de cochons à Rodrigues. Le cochon noir actuellement produit à Rodrigues n'est pas un animal local, et le goût n'est pas le même car la nourriture est différente. «Il faudrait leur donner des patates, du maïs et du manioc. Le goût va s'améliorer. Mais comme ces matières sont chères sur le marché local, est-ce que les producteurs pourront le faire?» C'est pour cette raison que Roland Meunier exhorte les Rodriguais de continuer la production du cochon rose.

Selon Roland Meunier, la situation serait due à un manque de planification. De déclarer qu'il est temps d'avoir des statistiques sur le nombre d'éleveurs et la quantité d'animaux qu'ils possèdent. Il insiste, c'est à la commission de l'agriculture de procéder à la compilation des chiffres et de trouver une solution à ce problème.

Le jour de l'Assomption, le 15 août, à 8 h 30, il n'y avait plus de viande de porc au marché de Port-Mathurin, indique Roland Meunier afin de démontrer que cette situation ne date pas d'hier. Chaque année, aux mois d'août et de septembre, il y a une pénurie de porc, et tous les bouchers et ceux employés dans le secteur de la charcuterie font face à des problèmes.

