Sénégal/Soudan: 4eme journée des éliminatoires CAN 2019 - Le tournant décisif pour les lions

La qualification à la prochaine Can 2019 pourra s'officialiser dès ce mardi pour l'équipe du Sénégal qui affronte au stade International de Khartoum (17h30) l'équipe du Soudan.

Après avoir surclassé leurs adversaires samedi dernier à Dakar (3-0), les Lions doivent encore sortir les griffes dans ce dernier virage et décrocher cette précieuse victoire qui leur permettra d'aborder et avec plus de sérénité les deux dernières rencontres de la poule A.

La mision à Khartoum ne devrait pas relever des 12 travaux d'Hercule pour les Lions qui affrontent ce mardi, à 17h 30, les Crocodiles du Soudan pour la 4e journée des éliminatoires de la Can 2019.

Largement vainqueurs de l'équipe Soudanaise qu'ils ont surclassée samedi dernier Dakar sur le score de (3-0), les Lions seront à la quête d'un succès et l'écart de but aura son pesant pour valider le visa qui mène au rendez-vous continental.

Déjà décrochés de la course, les Crocodiles du Nil ont certes mis un trait sur la qualification, selon les dires de leur coach. Mais cela ne les empêchera sans doute pas de jouer crânement leurs chances afin de sauver la face devant leur public.

Au vu de la forte chaleur annoncée à Khartoum ajoutée à une pelouse synthétique qui, ditt-on, n'est pas des meilleurs, la tâche ne sera pas aisée.

Pour ne pas dire que les Lions ne seront pas en terrain conquis. Les nombreux forfaits déjà enregistrés en préparation auxquels sont venus se greffer à ceux de Idrissa Gana Guéye, touché à la cheville droite, suite à un tacle reçu au match de samedi, et de Moussa Konaté blessé, ne sont non plus pas à donner toutes les garanties.

N'empêche, selon le seléctionneur Aliou Cissé, le Sénégal a maintenant un statut à assumer après sa participation à la Coupe du monde. « Jouer contre le Sénégal n'était pas facile. Partout où nous allons, on est attendu. Du fait que l'on a été mondialiste. Nous le savons et les joueurs le savent », avait-il prévenu. «Aucun match ne sera facile.

Contre le Soudan à Dakar, ce sera difficile. A Khartoum, ce sera encore plus difficile. Mais on a l'habitude de ces genres de matchs et de voyages. Je ne le dirais jamais assez, nous avons la qualité et le talent nécessaire pour gagner les deux matchs », renchérissait le capitaine Kouyaté.

Pour cette phase retour, les Lions devront resserrer les rangs pour décrocher un résultat positif. En cas de nouvelle victoire, le Sénégal (7 pts +6) sera ainsi sûr de terminer à la première place avec 10 points.

Il devra cependant mieux corriger son goal avérage pour rester leader devant l'équipe de Madasgacar. Les Malgaches (7 pts) +3) totaliseront aussi 10 points s'ils battent à domicile la Guinée équatoriale.

Dans chaque groupe, les deux pays classés premier et deuxième sont qualifiés pour le rendez-vous africain qui se joue à 24 au mois de juin. La Guinée Equatoriale est 3e avec (3 pts -2) et Soudan 4 avec un (0 pts-6).