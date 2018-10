Afrique: CAN 2019 - L'Algérie rate le coche de la qualification face au Bénin

Les équipes d'Egypte, de Madagascar, du Sénégal et de Tunisie se sont qualifiées pour la… Plus »

Mais les joueurs de Belmadi ont été cueillis à froid après un débordement de Sessegnon qui passe entre Rachid Ghezzal et Ramy Bensebaini. Au point de penalty, Sessi d'Almeida trompe M'Bolhi et ouvre le score à la 17e minute. Et lors de la première, les Fennecs n'ont jamais été en mesure de répondre. En seconde période, les Fennecs se montrent plus dangereux notamment sur cette frappe de Brahimi qui passe juste à côté des cages (49e). Mais il a fallu attendre le temps additionnel pour voir un tir cadré de Bounedjah...

Ce mardi 16 octobre, à Cotonou, l'Algérie, avec Sofiane Feghouli comme capitaine, était la seule équipe à pouvoir s'assurer la première place de son groupe dès cette 4e journée. Les Fennecs devaient battre le Bénin et compter sur un match nul entre Gambiens et Togolais.

L'Algérie n'avait plus gagné un match depuis mars et son large succès en amical face à la faible Tanzanie (4-1). La suite : quatre défaites qui ont coûté le poste à Rabah Madjer. Vendredi dernier, les Fennecs, à domicile, pour le compte de la 3e journée, avaient battu le Bénin 2-0.

