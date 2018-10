Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Le Sénégal valide sa qualification au Soudan

Photo: Francis R Malasig/EPA/BackpagePix

(Image d’archives) - Sadio Mane, du Sénégal, célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but lors de leur match contre le Japon à Ekaterinbourg le 24 juin.

En s'imposant au Soudan (1-0), le Sénégal a décroché son billet pour la prochaine CAN 2019. Un but de Sidy Sarr a offert les trois points et la qualification aux Lions dans ce groupe A où Madagascar avait déjà validé sa présence au Cameroun un peu plus tôt.

Seule une victoire pouvait assurer aux Lions une qualification à la CAN à deux journées de la fin. Les hommes d'Aliou Cissé ont rempli leur mission même s'il a fallu prendre son mal en patience devant une équipe sénégalaise peu inspirée face aux Soudanais. Les derniers mondialistes africains ont été délivrés à 4 minutes du temps réglementaire par Sidy Sarr qui a repris de la tête un coup-franc de Diao Baldé (86e). Le passeur et le buteur étaient sur le banc des remplaçants et ont pu valider le coaching de leur sélectionneur.

Pourtant ce dernier pouvait avoir quelques craintes avec les absences de plusieurs joueurs majeurs comme Sadio Mané, Idrissa Guèye, Kalidou Koulibaly ou encore Salif Sané. Ce remaniement de l'équipe a sans doute expliqué le manque de maîtrise des Lions face à une équipe qui avait perdu tous ses matches lors des trois premières journées.

Le Sénégal a assuré donc l'essentiel avec ce succès qui le remet à la première place du groupe devant Madagascar à la faveur de la différence de buts. Un peu plus tôt donc, l'équipe des Barea avait également validé la première qualification de son histoire en disposant de la Guinée équatoriale à Tananarive (1-0). Le héros et buteur de toute une génération est :Njiva Rakotoharimalala.

L'enjeu des deux prochaines journées sera une lutte symbolique pour la première place du groupe A. Il y a plus dur comme objectif...

CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires