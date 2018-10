Nigeria: Fondation Tony Elumelu - Le 4ème forum annuel de l'entrepreneuriat annoncé pour le 25 octobre 2018

A partir du 25 octobre, 5 000 entrepreneurs seront accueillis à Lagos (Nigeria) pour le Forum de l'entrepreneuriat, l'un des plus grands rassemblements d'entrepreneurs, organisé par la Fondation Tony Elumelu (Tef), qui est maintenant à sa 4e édition.

Réunissant, outre une panoplie d'entrepreneurs, des investisseurs mondiaux, dirigeants des secteurs public et privé africains et des organisations de développement au Federal Palace Hotel de Lagos, cet événement est une occasion unique de « générer des idées, de créer des réseaux et de rapprocher les décideurs et le secteur privé, dans un esprit de débat animé et d'interaction. Seront présents à ce forum, la cohorte 2018 du programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu, ainsi que des mentors et des partenaires. Le forum marque le point culminant de leur incubation intensive qui a duré douze semaines ».

Selon les organisateurs, conformément à la feuille de route de la Fondation, visant à mettre en contact les hommes politiques et la nouvelle génération de jeunes hommes et femmes d'affaires, le forum comprendra une session interactive avec les Présidents Uhuru Kenyatta du Kenya et Nana Akufo-Addo du Ghana.

Le Forum aura pour attraction cette année le lancement de Tefconnect, la plus grande plate-forme numérique au monde pour les entrepreneurs africains, dédiée à la connexion des entrepreneurs africains et de l'écosystème de l'entrepreneuriat.

«En quatre ans seulement, nous avons directement touché 4 460 entrepreneurs et nous commençons à voir les résultats: la création d'emplois mais surtout le partage d'expérience, mais la reconnaissance que le bien-être économique de l'Afrique est dirigé par des entrepreneurs africains qui, avec leurs entreprises grandes ou petites, sont le moteur de la transformation de notre continent. Nous allons les défendre et les célébrer », a fait remarquer le fondateur du Tef, Tony O. Elumelu.

Pour lui, l'année 2018 symbolise véritablement l'échelle et l'impact que la fondation souhaite. Car « nous avons reçu plus de 150 000 candidatures en 2017 seulement contre 20 000 en 2015. Nous appelons maintenant la génération qui vit des "success story" de réussite africaines et d'autres à s'associer à nous pour voir comment nous pouvons tous créer davantage d'impact, transformer véritablement des millions de vies et augmenter le nombre d'histoires inspirantes que nous entendrons cette année à Lagos », a-t-il encouragé.