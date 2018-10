Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Mano a mano entre le Mali, le Gabon et le Burundi

Dans le groupe C, le Mali, le Gabon, et le Burundi sont encore en lice pour une place en phase finale de la CAN 2019. Ce mardi, lors de la 4e journée des éliminatoires, le Mali a fait match nul face au Burundi (1-1) alors que le Gabon s'est imposé face au Soudan du Sud (1-0).

Le Mali pouvait compter 10 points en cas de victoire face au Burundi. Mais à l'extérieur, les Aigles du Mali n'ont pas réussi à faire mieux qu'un nul (1-1). Et c'est même le Burundi qui a ouvert le score avec Fiston Abdul Razak, joueur de la JS Kabylie en Algérie, en première période (17e). Au retour des vestiaires, le Mali égalise grâce à Fofana Mamadou, joueur du FC Metz. Vendredi dernier, le Mali avait été tenu en échec à domicile.

Une victoire malgré l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang

Dans l'autre rencontre du groupe C, le Gabon qui se déplaçait au Soudan du Sud s'est imposé 1-0 grâce à André Poko (47e). Après une entame difficile, le Gabon enchaîne une deuxième victoire consécutive malgré l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang.

Si les Gabonais prennent désormais la deuxième de leur groupe, le Soudan du Sud, avec quatre défaites et dix buts encaissés, dit adieu à la phase finale.

Du coup, le Mali avec 8 points, le Gabon avec 7 points et le Burundi (6) sont encore dans la course à la qualification. La prochaine rencontre sera face au Gabon et le Soudan du Sud jouera à domicile face au Burundi.

CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires