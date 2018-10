Afrique: CAN 2019 - Madagascar obtient un billet historique

Les équipes d'Egypte, de Madagascar, du Sénégal et de Tunisie se sont qualifiées pour la… Plus »

CAN 2019 : Calendrier et résultats des éliminatoires

Madagascar est la toute première équipe à se qualifier pour la prochaine CAN. Un événement historique pour le pays et certainement le début d'une grande célébrité pour Njiva Rakotoharimalala qui évolue actuellement en première division en Thaïlande.

« La CAN à 24, c'est un rêve, nous disait Nicolas Dupuis, le sélectionneur de Madagascar, avant de connaître la décision de la Confédération africaine de football il y a un peu plus d'une année. Deux qualifiés par poule, cela peut nous ouvrir des portes. C'est aussi la possibilité de développer le football en Afrique. Quand on sait que l'on peut se qualifier, on travaille encore plus. Tout le monde se donne les moyens d'y arriver. Pour nous, être dans la poule du Sénégal, c'était catastrophique avec un seul qualifié. »

C'était certainement un des matches les plus importants pour les « Barea » qui étaient assurés de se qualifier pour la phase finale en cas de victoire. Samedi 13 octobre, Madagascar qui était reçu par la Guinée équatoriale dans le cadre de la 3e journée l'avait emporté 1-0 après un but de Faneva Andriatsima.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.