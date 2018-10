Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Les Comores font encore souffrir le Maroc

Comme lors du match aller (1-0), il y a trois jours, le Maroc a encore eu des sueurs froides face aux Comores mais s'en est bien sorti, sans avoir recours à un arbitrage favorable. Le talent de Khaled Boutaïb et la « générosité » du gardien Ali Ahamada ont offert le point du match nul (2-2) aux Lions de l'Atlas. Les Marocains sont deuxièmes du groupe B derrière le Cameroun après quatre journées.

Pendant longtemps, les Comoriens ont crû qu'ils allaient prendre leur revanche sur le Maroc après un match aller (1-0) fini dans la colère et la frustration. Mais cela n'a duré que 53 minutes, avant l'égalisation de Khaled Boutaïb, et dans les derniers instants de la rencontre. Avant cette égalisation, les hommes d'Amir Abdou avaient presque tout bien fait. En commençant par une grosse entame de match pour étouffer les Lions de l'Atlas. Sur leur première véritable occasion, ils ouvrent le score par Mohamed El Fardou (9e) qui reprend du gauche un centre en retrait d'Ali Mohamed. Selemani aurait pu doubler la mise sur une superbe tentative de lob (23e), mais une parade de Mohamedi prive les Comoriens du deuxième but.

Le Cameroun, leader sans éclat

Ballotés en première période, les Marocains sont revenus des vestiaires plus entreprenants et plus incisifs. C'est donc logiquement que Boutaïb égalise avant que Nordin Amrabat profite d'une « passe décisive » de la part du gardien comorien, Ali Ahamada, pour donner l'avantage aux siens. Mais les « Cœlacanthes » ont trouver les ressources pour égaliser dans les dernières minutes par El Fardou (90+2) et faire douter encore les hommes de Hervé Renard.

C'est un point qui permet aux Comores de rester encore en vie dans ces éliminatoires, mais les « Cœlacanthes » savent qu'ils ont peut-être laissé passer leur chance définitivement dans cette double confrontation face au Maroc qui se rapproche de la CAN 2019. Les Lions de l'Atlas sont deuxièmes de la poule B* derrière le Cameroun, toujours leader, malgré son match nul (0-0) sans éclat sur la pelouse du Malawi.

*Le Cameroun, qualifié d'office pour la CAN 2019, dispute les matches du groupe B. Ses résultats seront toutefois comptabilisés dans le classement final. Seule l'équipe la mieux classée par rapport au Cameroun disputera la CAN 2019.

