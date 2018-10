Ile Maurice: En 14 mois - 138 voyages pour les ministres

En recevant Masahisa Sato, le No 3 du ministère japonais des Affaires étrangères, le 21 août,… Plus »

Lors de ses séjours à l'étranger, le chef du gouvernement était accompagné d'une délégation. Son épouse, Kobita Jugnauth, était à ses côtés en trois occasions. Notamment quand il s'est rendu en Inde du 25 au 28 mai 2017. D'ailleurs, lors de cette visite, le couple était accompagné d'une délégation de huit personnes. Parmi celles-ci, le photographe Sachin Sagar, les conseillers Rudy Veeramundur et Prakash Maunthrooa et le secrétaire financier Dev Manraj. Renganaden Chokupermal, responsable de la sécurité, a fait tous les déplacements avec le Premier ministre.

Le ministre du Tourisme, Anil Gayan, est celui qui a le plus voyagé pendant cette période, soit à 15 reprises. Tandis que son collègue aux Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a été en mission 14 fois. Les ministres Yogida Sawminaden et Prem Koonjoo ont, eux, effectué dix voyages. Quant au Premier ministre, il a été en mission officielle en six occasions.

Or, elle n'est pas précise. Dans le libellé de la question, Rajesh Bhagwan avait également demandé le coût de chaque voyage. Mais dans le document déposé au Parlement, il est seulement écrit : «as per approved rates». Lors de leurs voyages, les ministres ne voyageaient souvent pas seuls, sauf dans quelques cas.

