Seychelles: Les jardins botaniques des Seychelles vont bénéficier d'un accord avec un jardin en Allemagne

Des accords similaires existent entre la National Botanical Gardens Foundation, qui gère le jardin botanique des Seychelles, et le National Biodiversity Centre avec d'autres pays tels que l'Angleterre, la Thaïlande et la Corée du Sud.

Fondé en 1901 par Rivalz Dupont, agronome mauricien, ce jardin de 15 hectares est l'un des plus anciens monuments nationaux des Seychelles. Il s'agit d'un patrimoine vert vivant offrant une escapade verdoyante et tranquille à 20 minutes à pied du centre-ville animé. Le jardin est devenu l'une des principales attractions touristiques de Victoria.

«Lorsque nous avons signé l'accord, nous avons réalisé qu'il serait beaucoup plus vaste que ce que nous pensions initialement et concernerait principalement tous les jardins botaniques allemands», a déclaré M. Brioche.

Le Centre national de la biodiversité, situé à Barbarons, à l'ouest de Mahe, l'île principale, est géré par la fondation et pratique actuellement la conservation ex situ avec les plantes les plus rares et les plus endémiques.

Cette forme de mesure de conservation peut être complémentaire aux méthodes in situ - la conservation des espèces dans leurs habitats naturels - dans la mesure où elles fournissent une "police d'assurance" contre l'extinction. Ex situ a un rôle précieux à jouer dans les programmes de rétablissement des espèces en voie de disparition.

La conservation ex situ est une pratique consistant à conserver et à préserver des échantillons d'organismes vivants en dehors de leur habitat naturel, sous forme de plantes entières, de graines, de pollen, de propagules végétatives, de cultures de tissus ou de cellules.

Les jardins botaniques des Seychelles et le jardin botanique de Rombergpark se soutiendront mutuellement dans les domaines de l'horticulture, de l'écologie, de l'éducation, de la conservation de la biodiversité et de la recherche.

