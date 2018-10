Ethiopie: Ethiopian va reprendre ses vols à destination de Mogadiscio Addis-Abeba, 16 octobre 2018

Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aéronautique en Afrique et certifié Compagnie Aérienne Mondiale Quatre Etoiles par SKYTRAX, annonce la reprise de ses vols à destination de Mogadiscio, en Somalie, à compter du 2 novembre 2018.

Concernant la reprise des vols vers Mogadiscio, M. Tewolde Gebremariam, DG d'Ethiopian Airlines, a déclaré: «Cela nous fait grand plaisir de reprendre les vols à destination de Mogadiscio, la capitale somalienne, après l'interruption du service il y a plus de quatre décennies. Je souhaite exprimer ma gratitude aux gouvernements éthiopien et somalien pour avoir rendu possible la reprise de ces vols.

Les vols joueront un rôle important dans le renforcement des relations interpersonnelles et économiques entre les deux pays voisins et frères.

Les vols permettront également à l'importante diaspora somalienne des Amériques, de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe et d'Afrique de se rendre dans leur pays d'origine via Addis-Abeba grâce à notre réseau mondial de plus de 116 destinations internationales.

Nos vols vont passer rapidement à plusieurs vols quotidiens compte tenu du grand nombre de passagers entre les deux pays frères et du trafic important entre la Somalie et le reste du monde. »

La reprise du service en Somalie intervient 41 ans après que le groupe Ethiopian Airlines a arrêté sa desserte vers Mogadiscio dans les années 70.

