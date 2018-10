Nigeria: Le chef de l'ONU condamne le meurtre d'une employée du CICR

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné le meurtre d'une employée du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Nigéria.

Retenue en otage depuis le mois de mars, Hauwa Mohammed Liman a été tuée lundi dans le nord-est du Nigéria par ses ravisseurs.

Pour le chef de l'ONU, « les responsables de cet assassinat doivent être traduits en justice », a dit son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique mardi.

Plus tôt dans la journée sur Twitter, le Président du CICR, Peter Maurer, a condamné le « meurtre insensé » d'Hauwa Mohammed Liman. Un acte que M. Maurer a qualifié de « mépris pour l'humanité ».

M. Guterres a fait part de sa préoccupation pour la sécurité et le bien-être des otages restants et a demandé leur libération immédiate. Le nord-est du Nigéria est en proie à l'insécurité causée par le groupe terroriste Boko Haram. Une insécurité dont les civils sont les premières victimes et qui n'épargnent pas les travailleurs humanitaires leur venant en aide.

« Le Secrétaire général souligne que toutes les parties au conflit doivent protéger les travailleurs humanitaires qui fournissent une assistance humanitaire vitale à des millions de personnes dans le besoin dans le nord-est du Nigéria. », a ajouté son porte-parole.

Le chef de l'ONU a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Mme Liman ainsi que sa solidarité avec le président et le personnel du CICR.