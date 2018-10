Cote d'Ivoire: Agriculture - La 7e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée aura lieu dans le grand centre

La 7ème édition portera sur le thème « Transformation structurelle de l'économie agricole ». Elle s'articulera autour de la promotion du PNIA II; la réforme des filières palmier à huile et hévéa; la promotion de l'extension des zones de productions hors zones de productions traditionnelles; la réforme du foncier rural avec la mise en place de l'Agence foncière rurale (AFOR); la promotion de la 5ème édition du Salon international de l'agriculture et des ressources nimales (SARA 2019); les problématiques liées au changement climatique; le bilan des différentes réformes depuis 2012 (coton zoning, anacarde, café-cacao etc...); la célébration de la 38ème Journée mondiale de l'alimentation et les enjeux de la mise en place des organisations interprofessionnelles agricoles.

Elle permettra également de présenter les performances enregistrées à travers la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, première génération (PNIA I, 2012-2016), d'informer et de sensibiliser les populations sur le PNIA II (2017-2025) axé sur la transformation structurelle de l'économie agricole, et de célébrer la Journée mondiale de l'alimentation qui porte cette année sur le thème "Agissons pour la faim zéro".

