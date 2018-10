Afrique: Leadership jeunes - Le programme Yali Tour 2018 lancé

Yali-Ci est une association apolitique qui rassemble tous les anciens boursiers alumnis du Programme Yali dont le Mandela Washington Fellowship aux États-Unis et les régionales à Accra, Dakar et Lagos. C'est un réseau de 200 membres.

Au cours de la cérémonie de lancement, Bazoumana Coulibaly, président de l'association, a félicité les participants à ce programme Yali pour leur engagement pour la cause de leurs communautés et des personnes en Côte d'Ivoire.

Pour cette édition, ce sont 700 jeunes qui seront sélectionnés dans 49 pays africains pour une formation de 6 semaines aux États-Unis d'Amérique. Ils seront placés dans les 40 plus prestigieuses universités américaines dans les catégories "Service public", "Business et entrepreneuriat" et "Leadership civique" de mi-juin à juillet.

