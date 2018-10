Maroc: 4ème édition de la Journée méditerranéenne du tourisme à Tanger

L'innovation et la compétitivité, clés de voûte du développement du secteur touristique

L'Association marocaine des journalistes et écrivains du tourisme (AMJET) organise ce jeudi, la 4ème édition de la Journée méditerranéenne du tourisme.

Tenue en collaboration avec le Conseil régional du tourisme Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Office national marocain du tourisme (ONMT), la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme (FIJET), ainsi que l'Institut supérieur international du tourisme (ISITT), cette journée, prisée par les professionnels du tourisme, sera inaugurée à partir de 9h, au Palais des institutions italiennes. Un choix qui revêt plein de sens, notamment à la lumière de la place occupée par ce monument historique dans le paysage touristique tangérois. Célèbre sous le nom de Palais Moulay Hafid et habitué à accueillir des événements de grande envergure, à l'instar du Festival Tanjazz ou encore le Salon international du livre, il est considéré comme l'un des principaux monuments touristiques de la perle du Nord.

Dans la pure tradition des éditions précédentes, cette Journée méditerranéenne du tourisme s'articulera autour de plusieurs conférences, tables rondes et autres débats. Soit un programme aussi riche que varié, et dont le fil conducteur trouve son origine dans un thème en accord avec l'actualité de ce secteur, à savoir : l'innovation et la compétitivité des destinations touristiques méditerranéennes Nord / Sud et la digitalisation de l'industrie touristique. Un programme intéressant donc, rehaussé par la présence de plusieurs personnalités et experts en tourisme, tels que M. Talib Rifai, ex-secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), mais encore, Amelia Tomasevic, professeur universitaire et conseillère de l'Office du tourisme en Croatie.

Animée par la volonté de favoriser le dialogue et la communication entre les peuples, mais également de participer aux échanges culturels entre les pays, l'AMJET-FIJET Maroc, à l'instar des structures ayant contribué à l'élaboration de cet évènement international, a mis en avant des sujets d'actualité au moment d'élaborer ledit programme. Ainsi, alors que la Méditerranée, à elle seule, accueille plus de 300 millions de touristes, ce qui représente plus de 30% du tourisme international, le premier panel est destiné à répondre à des questions ayant trait au développement de l'activité touristique et son attractivité dans la région : Quels sont les facteurs qui déterminent la compétitivité des destinations méditerranéennes ? Quel est le secret derrière le succès des destinations Nord de la Méditerranée ? Dans quelle mesure l'innovation peut-elle rendre la destination plus attractive ?

Le second panel, quant à lui, sera axé sur des questions d'ordre digital. Premièrement, il s'agira de mettre la lumière sur les nouvelles tendances de la digitalisation et deuxièmement, de cerner l'impact positif de la digitalisation en question sur le tourisme dans le bassin méditerranéen. Une volonté légitime, en raison de la dimension atteinte par la digitalisation ces dernières années, laquelle a connu d'importantes avancées. D'où l'intérêt de cette journée.