Les agences suivantes seront sous les auspices de la Chambre des représentants du peuple (CRP) : Agence de presse éthiopienne (ENA) ; Ethiopian Broadcasting Authority (EBA) ; Ethiopian Press Agency (EPA) ; Federal anti corruption commission ; & Ethiopian Broadcasting Corporation. Une armature gouvernementale reliftée et ripolinée grâce à l'entregent et perspicacité du Sherpa Abiy Ahmed, qui a décidé de changer les codes.

Le Ministère de la Paix supervisera le Service National de Renseignement et de Sécurité (NISS) ; l'Agence de Sécurité des Réseaux d'Information (INSA) ; la Commission Fédérale de Police ; & Finance Security & Info. Centre. Il assumera également les rôles de responsable des affaires fédérales et pastorales de Deve't Affairs.

Le porte-parole de la Chambre des Représentants, Muferiat Kamil, assumera le nouveau portefeuille ministériel, le ministère de la Paix ; Workneh Gebeyehu restera ministre des Affaires étrangères et Ahmed Shide promu ministre des Finances, où il était ministre d'État avant de passer aux communications. Abiy Ahmed a dissous le Bureau des affaires de communication du gouvernement, qui était dirigé par Ahmed Shide avec le portefeuille ministériel et l'a placé sous l'autorité du cabinet du Premier ministre.

