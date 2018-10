Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - Des actions concertées entre le Burkina et ses voisins

Au Burkina Faso, les ministres de la Défense, de la Sécurité et des Affaires… Plus »

Pour lui, les conséquences des attaques terroristes répétées dans la sous-région constituent une menace contre la libre circulation des personnes et des biens et partant, des efforts des différents gouvernements pour l'aboutissement de l'intégration.

« Le caractère asymétrique de la lutte contre le terrorisme nécessite une approche globale et holistique qui exige des actions préventives et concertées », a soutenu Alpha Barry.

Pour le ministre burkinabè des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, il s'est agi d'une rencontre de recherche commune des solutions à la menace terroriste qui sévit aux frontières de ces quatre pays. Une rencontre que Alpha Barry a qualifiée d'utile, fructueuse et féconde «au regard des résultats atteints».

Le Burkina Faso, le Togo, le Niger et le Benin veulent mutualiser leurs efforts pour sécuriser leurs frontières dans un contexte d'attaques terroristes. Les ministères en charge des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité de ces pays se sont réunis à Ouagadougou, le 16 octobre 2018, afin de trouver des stratégies communes et concertées de lutte.

Les ministères en charge des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité du Burkina Faso, du Benin, du Niger et du Togo ont tenu le 16 octobre 2018 à Ouagadougou, une réunion sur la situation sécuritaire à leurs frontières.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.