Afrique: Botswana#Burkina Faso (0-0) - Les Etalons perdent leur fauteuil de leader

Mais ils avaient face à eux une équipe des Etalons plus expérimentée et qui arrivait à les contenir. La fin de la première période sera marquée par la blessure de Banou Diawara (38e mn), remplacé dans la foulée par Cyrille Bayala. Son entrée ne changera en rien la physionomie du match.

Les Zèbres, eux, poussés par un public confiant et acquis à leur cause, semblent être au point physiquement, surtout leur star Onkabetse Mankgantai. Ils veulent en profiter et appuient sur l'accélérateur.

Le coach portugais des Etalons, pour cette manche retour, était d'ailleurs conscient que la fraicheur physique allait faire la différence. En défense, il a préféré Steeve Yago à Bakary Koné. Au milieu de terrain, Blatti Touré a pris la place de Jonathan Pitroipa et Abou Ouattara a débuté en lieu et place de Cyrille Barros Bayala.

