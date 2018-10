Afrique: Eliminatoire CAN 2018 - Le Burkina se complique la tâche à Francistown

Au Burkina Faso, les ministres de la Défense, de la Sécurité et des Affaires… Plus »

Son coach, Duarte, lui, écarte toute idée de déception et préfère retenir de la confrontation un jeu équilibré entre les 2 formations, d'autant plus qu'il s'agit d'un match à l'extérieur.

Les Etalons n'arrivent pas à enchaîner dans ces éliminatoires de la CAN 2019. Alors qu'ils venaient de corriger les Zèbres du Botswana par 3 à 0 à Ouagadougou 3 jours plus tôt, ils sont allés montrer les limites de leur capacité offensive hier mardi chez le même adversaire. 0-0, c'est le score du match qui sonne sans aucun doute comme une contre-performance des Burkinabè.

