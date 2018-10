Afrique: Prix d'excellence OSC africaines - La Fondation Rockefeller et EPIC-Africa lancent la 1ère édition

EPIC-Africa en partenariat avec la Fondation Rockefeller (https://www.RockefellerFoundation.org/), a lancé aujourd'hui l'appel à candidatures pour la première édition des Prix d'excellence des OSC africaines.

Les prix mettent en avant l'importance de la capacité organisationnelle pour assurer l'impact des programmes. Les prix d'excellence des OSC africaines valorisent les organisations de la société civile qui font preuve d'excellence à travers huit domaines clés de la capacité organisationnelle: capacité stratégique et adaptabilité, leadership et gouvernance, santé et gestion financières, ressources humaines et développement du personnel, gestion, communications, partenariats et alliances et suivi et évaluation.

EPIC-Africa contribue à faire avancer les organisations de la société civile africaine vers des normes plus élevées en termes de performance, responsabilisation et de transparence.

Mamadou Biteye, Directeur Général du bureau régional pour l'Afrique de la Fondation Rockefeller, a déclaré: «En tant que partenaire majeur du développement en Afrique; il est impératif que nous menions des initiatives qui mettent en avant l'importance de la capacité organisationnelle pour assurer l'impact des programmes.

Nous sommes ravis de rejoindre EPIC-Africa sur cette initiative innovante visant à cartographier le secteur des OSC en Afrique et à récompenser les OSC qui font preuve des normes d'excellence les plus élevés sur le continent.

Ces prix permettront également d'augmenter les possibilités de partenariats entre les principales organisations du continent, pour encore plus d'impact."

Les candidatures pour les Prix d'excellence des OSC africaines sont ouvertes aux organisations de la société civile de toute l'Afrique.

Les lauréats auront l'opportunité de collecter des fonds sur la plateforme internationale GlobalGiving (www.GlobalGiving.org), de bénéficier d'une série d'ateliers de renforcement des capacités, d'augmenter leur visibilité dans les médias et de participer à des opportunités de mise en réseau à travers la communauté des Prix d'excellence des OSC africaines.