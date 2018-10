Cote d'Ivoire: Éco-diplomatie - L'axe Abidjan-Madrid se renforce

La fête nationale du royaume d'Espagne a célébré sous le signe de l'amplification des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Comme ailleurs dans le monde, la fête nationale du royaume d'Espagne a été commémorée en Côte d'Ivoire, le 12 octobre, à la résidence de l'ambassadeur, au quartier Cocody Ambassade à Abidjan.

À cette occasion, SEM. Ricardo López-Aranda Jagu, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a félicité, de prime abord, les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis pour atteindre la stabilité et le progrès économique.

Avant de rappeler que « l'Espagne a annulé la dette de la Côte d'Ivoire à hauteur de 102 millions d'euros, soit plus de 67 milliards de F Cfa et passé un accord avec le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour utiliser 50 millions d'euros, soit 34 milliards de F Cfa, pour financer des projets de développement, notamment dans les secteurs d'adduction en eau potable et de l'électrification ».

SEM. Ricardo López-Aranda Jagu a, par la suite, expliqué que « le commerce entre les deux pays a presque doublé ces quatre dernières années, atteignant 632 millions d'euros (soit 414 milliards de F Cfa) ». Et d'ajouter que « le bilan commercial est largement favorable à la Côte d'Ivoire ».

Il a précisé que sur la période sus-indiquée, « plus de 320 entreprises espagnoles ont visité la Côte d'Ivoire à la recherche de contacts, en vue de réaliser des accords commerciaux. Il y a actuellement 36 entreprises qui sont installées de façon permanente en Côte d'Ivoire et leur nombre augmente chaque année ».

Puis, l'ambassadeur a fait savoir que l'avenir serait plus reluisant au niveau de la diplomatie économique. Car, dira-t-il, « le nouveau gouvernement espagnol a repris l'idée d'une intensification de ses relations avec l'Afrique.

C'est pour cela que d'ici quelques semaines, un plan Afrique sera présenté pour donner un nouvel élan aux relations avec le continent ». Et la Côte d'Ivoire devrait en tirer profit.

Enfin, le diplomate a expliqué que le pays a un avantage comparatif. « En effet, la large diffusion de la langue espagnole en Côte d'Ivoire constitue un lien de renforcement des relations entre nos deux peuples.

Plus d'un demi-million d'Ivoiriens étudient l'espagnol chaque année et plus de 2 500 professeurs ivoiriens enseignent notre langue dans le pays. Notre bibliothèque donne accès gratuitement aux Ivoiriens à plus de 6 700 volumes en espagnol », a-t-il révélé.

En 2015 et 2017, l'ambassade a organisé, avec l'appui de l'Agence espagnole de coopération, des séminaires de formation à l'intention de plus de 700 enseignants de la langue espagnole en Côte d'Ivoire. « C'est un chantier que nous allons reprendre en 2019 », a promis SEM. R. López-Aranda Jagu.