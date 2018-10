Cote d'Ivoire: 19e édition de Business connexion - Cap sur le marché financier et l'appui aux PME

Business Connexion, faut-il le rappeler, est un évènement d'affaires et de networking qui réunit périodiquement autour de thématiques d'actualité et socio-économiques des dirigeants d'entreprise, des candidats à l'entrepreneuriat et des décideurs des secteurs public et privé.

Selon Aristide Dago, promoteur de Business connexion, plus de 200 participants sont attendus à ce rendez-vous d'affaires qui verra la participation, notamment, de plusieurs représentants de la communauté des finances et des sociétés de bourse ainsi que des entrepreneurs à la recherche de financement.

Deux points donc seront à l'ordre du jour : l'accès à la Brvm pour les entreprises et le citoyen lambda et les sources de financement des Pme en dehors des banques.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.