Maroc: Salon du cheval d'El Jadida, une vitrine du patrimoine culturel marocain et de son rayonnement à l'international

Véritable vitrine du riche patrimoine équestre marocain et de son rayonnement international, le Salon du cheval d'El Jadida, qui souffle cette année sa onzième bougie, constitue une excellente occasion pour découvrir les multiples races de chevaux: pur-sang arabe, barbe ou encore anglo-arabe.

Cet événement, dont l'édition 2018 se tient du 16 au 21 courant au parc d'expositions Mohammed VI sous le thème "Les sports équestres au Maroc", reflète à bien des égards l'importance primordiale qu'accordent les Marocains au cheval, au fil des temps. Une attention particulière qui invoque un patrimoine marocain riche en traditions authentiques illustrant l'attachement profond des Marocains à leurs montures. Organisé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le Salon du cheval d'El Jadida se caractérise également par son aspect socioéconomique, vu qu'il offre une plateforme de rencontre et d'échange incontournable pour les différents intervenants dans le secteur équin (artisans, PME, éleveurs...). Il participe aussi au développement et à la promotion des activités équestres et des métiers du cheval, qui est une composante phare de l'histoire et de la culture marocaines.

De la jumenterie au dressage, en passant par les sciences et la littérature du cheval, la thématique du cheval n'a pas cessé d'enrichir la mémoire collective du citoyen marocain à travers les siècles. Cette omniprésence du cheval dans la société marocaine se traduit par l'organisation d'activités liées à cette thématique, ainsi que des compétitions nationales et internationales de saut d'obstacles et de Tbourida.

C'est ainsi que la 11ème édition du Salon du cheval s'investit, à l'image des précédentes, à mettre en avant les activités liées au cheval, en proposant plusieurs espaces consacrés à des thématiques aussi riches que diversifiées.

Nourriture du cheval, produits vétérinaires, artisanat équestre, élevage, équipement et harnachement, tourisme équestre, artisanat, peinture, sculpture et photographie sont les différentes catégories d'expositions et les principaux centres d'attraction du public, d'ailleurs de plus en plus nombreux.

Y seront également organisés, le concours international modèle et allures du pur-sang arabe, la Coupe des éleveurs marocains des chevaux arabes, ainsi que la 3ème et dernière étape du Morocco Royal Tour, concours officiel de saut d'obstacles (CSI4*) et (CSI1*) qualificatif aux Championnats du monde.

Le Salon du cheval offre également à ses visiteurs un espace dédié à la Tbourida qui réunira les meilleures troupes représentant les différentes régions du Maroc pour se disputer le Grand Prix S.M le Roi Mohammed VI de Tbourida.