Maroc: BMCE Bank lance la 4ème Caravane des commerçants, artisans et auto-entrepreneurs

Renforcer la relation de confiance par l'accompagnement, le conseil, l'orientation et la formation

BMCE Bank a lancé récemment la 4ème édition de sa caravane au profit des commerçants, artisans et auto-entrepreneurs, dans le cadre de la poursuite de son engagement dans la dynamique économique du Maroc à travers l'encouragement de l'esprit d'entrepreneuriat et la création de l'auto-emploi.

L'objectif de cette caravane est de tisser des liens de proximité et de renforcer la relation de confiance et de transparence avec cette cible par l'accompagnement, le conseil, l'orientation et la formation des différents segments d'entrepreneurs, a indiqué le directeur Communication et média de BMCE Bank, Mounir Jazouli, à l'occasion d'une escale dimanche de cette "Caravane des pros", à la rencontre des opérateurs de la ville d'Inezgane.

Après le succès des trois dernières éditions, cette tournée est devenue aujourd'hui un rendez-vous régulier, s'étalant sur 40 jours d'animation avec des convois de véhicules qui sillonnent 29 villes du Royaume, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Lors de ces rencontres entamées le 8 octobre courant, les experts de la banque se mettent à la disposition des commerçants, artisans et auto-entrepreneurs pour "les sensibiliser aux avantages juridiques, sociaux et fiscaux de leur statut et présenter également les offres promotionnelles avantageuses, notamment les forfaits BMCE PRO Prive, BMCE Pro Business et BMCE TPE destinés aux commerçants et artisans avec 3 mois offerts pour toute souscription", indique-t-on auprès des responsables de la banque.

"Les auto-entrepreneurs profitent de la gratuité d'inscription au Registre national de l'auto-entrepreneur (RNAE) et du package personnalisé «BMCE Hissabi Pro» à tarif unique et à conditions favorables", précisent-ils aux commerçants et artisans rencontrés au marché de la ville d'Inezgane, l'un des plus grands au niveau national.

Depuis 2015, BMCE Bank a déployé plusieurs actions afin d'affirmer son positionnement, auprès de ces différents segments, mettant en avant la volonté de la banque d'accompagner l'entrepreneur durant toutes les phases de son activité et de sa vie de professionnel et d'entrepreneur, indique un communiqué du groupe bancaire.

BMCE Bank a également développé, poursuit la même source, une approche ciblée pour correspondre aux besoins des auto-entrepreneurs. La branche commerciale de l'ensemble des régions du Royaume a été outillée, à cet effet, pour l'orientation et le conseil des auto-entrepreneurs, de l'adhésion au statut jusqu'à leur financement.

Par ailleurs, au-delà des solutions bancaires pour soutenir cette cible, BMCE Bank s'est engagée depuis 2016 pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat à travers le «Club de l'entrepreneuriat», un parcours de formation sur-mesure pour la montée en compétence des entrepreneurs sur des volets de management opérationnel.

"Ces initiatives viennent confirmer la position de BMCE Bank en tant qu'acteur incontournable dans la croissance économique et en tant que levier de taille pour le développement social national", selon le communiqué.