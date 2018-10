Afrique: 11 organisations mondiales actives dans les domaines de la santé prennent des mesures mondiales

Photo: @WHO/Twitter

Les dirigeants des 11 principales organisations mondiales actives dans les domaines de la santé et du développement ont signé aujourd'hui un engagement historique en vue de trouver de nouvelles modalités de collaboration pour atteindre plus vite les objectifs de développement durable des Nations Unies.

communiqué de presse

Les dirigeants des 11 principales organisations mondiales actives dans les domaines de la santé et du développement ont signé aujourd'hui un engagement historique en vue de trouver de nouvelles modalités de collaboration pour atteindre plus vite les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cette initiative, coordonnée par l'Organisation mondiale de la Santé, concerne 11 organisations, auxquelles d'autres devraient se joindre ultérieurement.

Cet engagement fait suite à une demande formulée par la Chancelière allemande Angela Merkel, du Président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et de la Première Ministre norvégienne Erna Solberg, avec le soutien du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, en vue de mettre au point un plan mondial pour définir comment améliorer la collaboration entre les acteurs mondiaux pour atteindre plus vite les cibles liées à la santé du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

« Pour que le développement durable soit possible – pour mettre fin à la pauvreté, pour promouvoir des sociétés pacifiques où chacun ait sa place et pour protéger l'environnement – il est essentiel que les populations soient en bonne santé. Cependant, malgré les grandes avancées obtenues dans la lutte contre bon nombre des principales causes de décès et de maladie, nous devons redoubler d'efforts si nous voulons atteindre plusieurs des cibles liées à la santé », ont annoncé les dirigeants des organisations réunis aujourd'hui à Berlin, à l'occasion du Sommet mondial de la santé. « Le Plan d'action mondial représente un engagement historique en faveur de nouvelles modalités de collaboration afin d'atteindre plus vite les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Nous tenons à redéfinir les modalités de collaboration de nos organisations afin d'apporter aux pays un soutien plus efficient et plus efficace et pour que l'ensemble des populations soient en meilleure santé et jouissent de plus de bien-être », ont-ils ajouté.

Le groupe a décidé de définir de nouvelles modalités de collaboration afin d'optimiser l'utilisation des ressources et de mesurer les progrès accomplis de façon plus transparente et plus engagée. La première phase de l'élaboration du plan est organisée autour de trois axes stratégiques : l'alignement, l'accélération et la redevabilité.

L'alignement : les organisations se sont engagées à coordonner leurs processus programmatiques, opérationnels et de financement pour améliorer l'efficacité et l'impact collectifs concernant plusieurs priorités communes, comme l'égalité entre les sexes et la santé de la mère, du nouveau‑né, de l'enfant et de l'adolescent ainsi que la santé reproductive.

L'accélération : les organisations ont décidé de définir des approches communes et de coordonner leur action dans des domaines où elles sont susceptibles d'accélérer le rythme de progression en matière de santé dans le monde. Le premier ensemble de sept « accélérateurs » comprend la participation des communautés et de la société civile, la recherche-développement, les données et le financement durable.

La redevabilité : pour améliorer la transparence et la redevabilité envers les pays et les partenaires du développement, les organisations innovent en définissant des étapes communes pour près de 50 cibles liées à la santé qui se rapportent à 14 objectifs de développement durable. Ces étapes constitueront des points de contrôles essentiels et des références communes qui permettront de déterminer où en sera le monde en 2023 et s'il est en bonne voie d'atteindre les objectifs fixés pour 2030.

Le Plan d'action mondial permettra également de renforcer l'action collective et d'obtenir des fonds afin de lutter contre les inégalités entre les sexes qui empêchent d'accéder aux services de santé et pour améliorer la qualité globale des soins de santé dispensés aux femmes et aux filles, y compris les services de santé sexuelle et reproductive.

La Banque mondiale, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Gavi, l'Alliance du vaccin, le Mécanisme mondial de financement, ONU-Femmes, l'ONUSIDA, le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, Unitaid et l'OMS ont déjà souscrit au Plan d'action mondial pour la santé et le bien-être de tous. Le Programme alimentaire mondial s'est engagé à y souscrire dans les prochains mois.

La version finale du plan sera présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019.