Cote d'Ivoire: Des experts ont réfléchi sur la qualité de l'air

Des mesures courageuses doivent être prises. Les pays de la CEDEAO ont décidé de proscrire les carburants à haute teneur en soufre et des sacrifices non moins importants restant à consentir pour atteindre l'objectif de 50ppm de soufre dans le gasoil à l'horizon 2020 » a-t-il lancé.

Notre pays, à l'instar des Etats de l'Afrique de l'Ouest et du Centre bénéficie de l'assistance financière et technique de ONU Environnement pour la mise en œuvre des programmes et projets visant à atteindre cet objectif » a-t-il souligné. Selon lui, cette rencontre est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis Novembre 2015 de laquelle doit ressortir une feuille de route consensuelle pour le bien des entreprises.

« Au niveau mondial, cette initiative s'est soldée par la mise en place d'un partenariat dit "partenariat pour des véhicules et carburants propres" regroupant des experts des gouvernements, du secteur privé et des organismes scientifiques.

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine sont de 350µg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile, 125µg/ m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile », a-t-il instruit.

