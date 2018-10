Cote d'Ivoire: Gontougo - Adjoumani condamne les agissements de Vremen et appelle au calme

Le pire a été évité de justesse dans le département de Tanda, à cause de Vremen Serge, candidat malheureux à l'élection régionale dans le Gontougo et de ses partisans, qui ont tenté de semer le trouble et de brûler le domicile du ministre Adjoumani.

S'exprimant dans une vidéo transmise par ses services, Adjoumani a dit : « Vremen et sa cohorte d'individus instrumentalisés ont décidé de venir s'attaquer à mon domicile.

Vous les avez repoussées pacifiquement. Donc je vous remercie pour l'esprit pacifique qui vous a habité. Ce sont des provocations. Vous voyez sur leur pancarte que c'est le président Bédié qui leur a donné l'ordre de venir s'attaquer à moi. Mais tel que je connais Bédié, il ne peut pas le faire.

Cependant, je sais qu'au Pdci aujourd'hui il y'a des brigands. Il ne faudrait pas qu'il dise que c'est Bédié qui les a envoyés. Nous savons qui les a envoyés. Mais de grâce, je vous demande de ne pas répondre au coup de pied de l'âne.

S'ils viennent et qu'ils vous attaquent, vous allez vous défendre pacifiquement. Ils ont voulu brûler ma maison, ils ont voulu brûler tous mes véhicules, mais vous les avez repoussés, et c'est Vremen malheureusement qui était en tête. Mais comme il dit qu'il est garçon, quand il vous a vu, il a fui.

Je voudrais que vous facilitiez la tâche aux forces de l'ordre qui sont là pour imposer l'ordre parce que nous sommes dans une République. N'ayez aucune crainte, nous avons battu Vremen dans trois grands départements.

Le département de Bondoukou, qui a plus de 70 % de l'électoral, ensuite le département de Tanda et le département de Sandégué. Vremen a gagné dans le département de Koun-Fao et de Transua, mais nous n'avons pas opposé de résistance, nous sommes des démocrates.

Nous avons gagné, des gens veulent nous provoquer, mais ne cédez pas à la provocation. Les forces de l'ordre sont là pour la sécurité et de Vremen et son équipe et du ministre Adjoumani et son équipe. Les résultats sont déjà proclamés donc en aucune façon, personne ne peut les remettre en cause.

Vremen est en train aujourd'hui de justifier l'argent qu'il a reçu en dernière instance de ses chefs pour acheter les militants, pour acheter les voix.

Malheureusement le Zanzan, et en particulier le Gontougo est intimement rattaché à son fils l'éléphant du Zanzan. Que Vremen arrête ses machinations ».