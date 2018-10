Algérie: Afripol continuera à s'adapter pour assurer une plus grande coopération sécuritaire

M.El Habiri a fait savoir que les différents points de vue échangés par les participants sur la nouvelle approche d'alliance stratégique africaine basée sur le renforcement de la coopération policière, tant régionale qu'internationale en matière de lutte le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ont été "instructifs et pertinents".

M.El Habiri a indiqué que les décisions, adoptées lors de cette session, ne manqueront pas de marquer une étape "importante" dans la réalisation du plan d'action d'Afripol, qui a inscrit parmi ses priorités la lutte contre la terrorisme et la criminalité organisée transnationale, afin de développer et renforcer les partenariats et les synergies entre les institutions en charge de la lutte, en étroite coordination avec les organisations policières internationales.

"Avec l'appui de l'Union africaine et le soutien des différents partenaires, Afripol continuera à s'adapter en permanence afin de relever un défi énorme pour assurer une plus grande coopération sécuritaire au niveau des Etats membres de l'UA en vue d'affronter les multiples formes de menaces sécuritaires émergeantes", a-t-il dit, dans un allocution lue en son nom par le directeur de la Police judiciaire, le contrôleur de police, Ali Ferrag, à la clôture des travaux de la 2ème Assemblée générale d'Afripol.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.