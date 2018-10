Algérie: Afripol - Création de trois groupes de travail chargés de la lutte contre la criminalité, le terrorisme et l'extrémisme

L'AG a recommandé également "le soutien, l'accélération et l'activation d'un système de communication (Afsycom) auprès de l'ensemble des organes de police des pays membres" pour l'échange d'informations et de documents, a-t-il ajouté.

Afripol a recommandé également, selon le même responsable, le renforcement des organes de police africains par l'élément féminin en lui consacrant un taux considérable en leur sein", outre le choix des écoles de police susceptibles d'être utilisées comme centres d'excellence pour abriter des sessions de formation spécialisées en vue de renforcer la ressource humaine en compétence et expérience, outre le renforcement de la coopération entre Afripol et les autres organisations de police".

"La 2ème Assemblée générale a décidé de la création de trois groupes de travail: le premier est chargé de la lutte contre le crime transfrontalier, le deuxième de la lutte contre la cybercriminalité et le troisième de la de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme", a annoncé M. Chergui lors d'un point de presse consacré à la présentation des résultats de l'AG.

Alger — La 2ème Assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) a décidé, mardi à Alger au terme de ses travaux, de la création de trois groupes de travail chargés de la lutte contre le crime transfrontalier, la cybercriminalité, ainsi que le terrorisme et l'extrémisme, a indiqué le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui.

