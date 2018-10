Ile Maurice: Agression d'un laboureur à Montagne-Blanche - Six suspects retrouvent la liberté

Une charge provisoire d'«assault with aggravating circumstances» avait été retenue contre eux.

Après leur comparution en cour de Moka, mardi 16 octobre, six suspects arrêtés le même jour, dans le cadre de l'agression d'Adesh Sawon, à Montagne-Blanche en septembre, ont retrouvé la liberté. Vishal Mauracheea a dû s'acquitter d'une caution de Rs 12 000, Gopalen Chokupermal d'une caution de Rs 16 000, et quatre autres suspects Shakil Gujadhur, Jasveer Domun, Bhavish Rajanah et Lineshsingh Ramkelawon de Rs 10 000.

C'est le 22 septembre qu'Adesh Sawon, âgé de 35 ans, aurait été agressé par le propriétaire d'un supermarché de la localité, Vishal Mauracheea, avec l'aide de ses complices. Mais la victime pense que la justice ne lui a pas été rendue et évoque une maldonne dans l'enquête. Sa famille est en possession d'une photo où le chef inspecteur du poste de police de Montagne-Blanche aurait été présent à un anniversaire organisé par le suspect. Ce qui la pousse à dire qu'il y a conflit d'intérêts dans cette enquête.

Le jour de l'agression, selon ses proches, le trentenaire, un laboureur habitant Montagne-Blanche, s'était rendu dans le commerce pour acheter quelques provisions et des friandises pour son enfant. «Comme ses mains étaient embarrassées il avait mis quelques provisions dans ses poches mais il était près de la caisse et attendait pour payer. Le propriétaire du supermarché l'a accusé de vol et s'est mis à le tabasser avant de lui prendre son argent», raconte son épouse, âgée d'une trentaine d'années.

Selon cette dernière, Adesh Sawon est alors sorti pour se procurer une barre de fer pour se défendre et récupérer son argent. «Li pa ti pou bat misié-la, li ti pou zis réklam so kas. Mé enn group dimounn inn débarké pou bat li avek féray lamem», poursuit-elle.

Grièvement blessé, Adesh Sawon a été conduit à l'hôpital de Flacq à bord d'un véhicule de la police. Il a regagné son domicile après des soins. Mais ne se sentant pas bien après quelques jours, il s'est rendu à l'hôpital Nehru, à Rose-Belle, où il avait été admis.