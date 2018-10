Madagascar: Merci, les Barea !

La 4è journée des éliminatoires de la CAN 2019 a livré les premiers qualifiés pour la… Plus »

Rendez-vous compte ! La Grande Île participera à la CAN pour y retrouver les meilleures équipes du continent. Ce n'est certes qu'une première étape qui a été franchie. Maintenant, il faut continuer l'ascension. Ces Barea bénéficient d'un capital de sympathie exceptionnel et ils vont pouvoir travailler sans être gênés par les politiciens voulant profiter de l'élan de sympathie qu'ils inspirent. Les supporteurs seront les premiers à dénoncer toute récupération de cette victoire. Aujourd'hui, ces jeunes gens nous apportent du bonheur et dans le contexte de morosité qui s'est installé, c'est fabuleux. On ne peut que dire : merci, les gars !

L'équipe et ceux qui l'ont encadrée ne doivent leur succès qu'à eux-mêmes. Cela fait longtemps que les Malgaches ne s'étaient pas sentis aussi heureux de la victoire d'une équipe nationale. Tout le monde a été enthousiasmé par la jeunesse et le talent de ces footballeurs. A travers eux, c'est l'avenir de Madagascar que l'on voit se profiler.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.