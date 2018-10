Madagascar: Energies renouvelables - Double échange public-privé en faveur du renforcement des partenariats

C'est un nouveau pas en avant qui est sur le point d'être franchi concernant le renforcement des partenariats locaux en matière d'énergie renouvelable, et ce, à travers la tenue de la troisième édition de la plateforme de dialogue public-privé qui se tiendra le 22 octobre.

Depuis quelques années, les initiatives se multiplient à plusieurs niveaux dans le cadre de la mise en œuvre de la Nouvelle Politique de l'Energie (NPE), laquelle vise à fournir de l'électricité à près de 75% de la population malgache d'ici à 2030, avec une option privilégiée en faveur des énergies renouvelables. Faut-il rappeler qu'actuellement, moins de 15% des Malgaches ont accès à l'électricité, dont la production est toujours fortement dépendante des combustibles fossiles. Le renforcement de la compétitivité du secteur privé, le développement de partenariats ou encore l'amélioration des conditions d'investissement, font partie de ces démarches en faveur de l'accès à l'énergie à Madagascar, et visant à faire de la Grande Île un moteur de la promotion et l'utilisation d'énergies respectueuses de l'environnement.

Plateforme de dialogue. Dans ce cadre, la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), à travers son programme PERER (Promotion de l'Electrification Rurale par les Energies Renouvelables) et ses partenaires - notamment le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH), l'Agence de Développement de l'Electrification Rurale (ADER), l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar), l'Union européenne et l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) - organiseront le lundi 22 octobre 2018 prochain, au Carlton Anosy, la troisième édition de la plateforme de dialogue public-privé, en vue de renforcer les échanges entre les acteurs concernés. Cet atelier, spécifiquement en faveur du secteur privé et qui réunira les acteurs locaux - à savoir, entre autres, les développeurs de projets, les investisseurs et les fournisseurs ou bureaux d'études - sera une occasion de faire une sensibilisation sur les partenariats possibles dans le secteur de l'énergie.

Ateliers. C'est ainsi que se tiendra, d'une part, un atelier de renforcement des partenariats locaux, auquel participeront les représentants du secteur privé dans les énergies renouvelables et les financiers, ainsi que les partenaires techniques et financiers et les représentants étatiques à travers le MEH, l'ADER, l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE) et l'EDBM. Des experts nationaux et internationaux aborderont dans cet espace d'échanges les volets de la planification et de la mise en œuvre de partenariats sur des aspects concrets, notamment l'élaboration des contrats et la gestion des conflits. D'autre part, la plateforme de dialogue public-privé sur l'électrification rurale se tiendra dans l'après-midi et permettra de favoriser les échanges entre les acteurs.