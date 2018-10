Madagascar: Marc Ravalomanana - Percée triomphale à Toliara

Après avoir quitté hier matin Fort-Dauphin, le candidat n°25 s'est rendu à l'hôpital Philibert Tsiranana pour encourager les blessés et réconforter les familles des 30 personnes qui ont péri dans un accident de circulation qui s'est récemment produit dans cette partie de l'île.

Quant à sa campagne électorale, Marc Ravalomanana a pu visiter hier cinq districts dont Tsihombe, Ampanihy, Beloha, Betioky et Toliara. A Tsihombe, Ampanihy et Beloha, le candidat du peuple a constaté de visu les réalités locales quant surtout aux problèmes liés à l'agriculture et à l'élevage ainsi qu'à la recrudescence de l'insécurité. Marc Ravalomanana a immédiatement proposé des solutions en déclarant que le MAP2 et son « Manifesto » ont été conçus pour répondre aux attentes de la population sur ces problèmes. Le candidat n°25 a terminé son périple électoral hier à Toliara où il a réalisé, contrairement aux affirmations des mauvaises langues, un exploit populaire extraordinaire. Il a été prouvé hier que Marc Ravalomanana a une bonne cote de popularité dans la Cité du Soleil.

Efficience. Jusqu'ici, le candidat n°25 opte pour l'efficience dans la gestion de sa campagne électorale, c'est-à-dire, un bon résultat à moindre coût. Là où il passe, Marc Ravalomanana arrive à drainer une foule sans engager des artistes de renom, ni distribuer des tee-shirts ou de l'argent. Et pour montrer qu'il reste le candidat le plus proche des Malgaches, il ne se contente pas de tenir des meetings dans les chefs-lieux des districts. Marc Ravalomanana se déplace dans les communes reculées de ces districts pour aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas les moyens de monter en ville. C'était le cas à Fort-Dauphin. Le candidat n°25 était descendu dans les communes rurales de Manambaro et de Ranopiso. Marc Ravalomanana poursuit aujourd'hui son périple électoral dans le Sud du pays. Visiblement, la campagne de propagande du candidat n°25 s'accélère. Le même rythme est adopté au niveau de sa communication. Par ailleurs, le candidat a déjà fait son choix quant aux médias avec lesquels il travaille durant la campagne, un choix basé sur le principe du traitement égalitaire des candidats et l'honnêteté intellectuelle.