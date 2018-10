Madagascar: Nicolas Dupuis, coach des Barea

La 4è journée des éliminatoires de la CAN 2019 a livré les premiers qualifiés pour la… Plus »

Neypatraiky Rakotomamonjy, candidat à l'élection à la présidence de la FMF : « Je félicite les joueurs et tout le staff technique qui ont travaillé d'arrache-pied ensemble pour offrir ce moment historique dans l'Histoire du football malgache. Je demande à tous les footeux malgaches de continuer cet engouement et ce soutien pour l'équipe nationale. »

Faneva Ima, capitaine des Barea : « Mes premiers mots sont de remercier tous les Malgaches qui ont cru en nous pour cette qualification historique. Votre soutien a été plus qu'important dans notre parcours. Il y a deux ans, nous ne croyions pas en cette qualification, seul Nicolas Dupuis était optimiste sur la suite de cette aventure. Nous avons besoin de réunir nos forces pour pouvoir aller plus loin. »

