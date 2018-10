Afrique: Gambie 0-1 Togo - Le sensationnel Bassa Djeri sauve les meubles

Accusé d'avoir été l'auteur du but encaissé contre la Gambie lors de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019, Bassa Djeri Sabirou s'est racheté lors de la 4è journée disputée à Banjul. Le gardien togolais a été dans tous les coups pour conserver sa cage vierge. Une performance qui a permis aux poulains de Claude Leroy de l'emporter 1-0 suite au but de Floyd Ayité dans les derniers instants.

Une erreur fatale à l'aller !

Le gardien de but de Coton Sport de Garoua a passé un après-midi difficile lors de la troisième journée disputée à Lomé. Le successeur d'Agassa Kossi a encaissé un but bête en début de match contre les Scorpions à Lomé. Alors qu'il voulait faire une claquette pour mettre le ballon au-dessus de la barre transversale suite à une frappe contrée par son défenseur Gbegnon Simon, Bassa Djeri n'a pas eu une main ferme sur le ballon. La balle est tombée derrière sa ligne de but. Une action qui a eu lieu après 7 minutes de jeu. Laché par ses coéquipiers et le staff technique, il a fait le reste de la rencontre avec le moral dans ses bottes en n'ayant été pas rassuré sur le reste de ses actions. A chaque fois qu'un ballon va vers lui, le public avait la peur au ventre. Le Togo a pu se tirer d'affaire grâce au but égalisateur de Denkey Kevin, entré en jeu 1-1. Le Togo vient d'avoir ainsi son deuxième point après trois matchs dans les éliminatoires.

Des arrêts cruciaux pour redonner confiance !

Les joueurs togolais sont dos au mur et doivent faire un bon résultat lors du match suivant qui aura lieu quatre jours plus tard à Banjul, mais avec quel gardien de but? Toute l'interrogation est là. Sur le banc de touche se trouvait Barcola Malcom qui vient de rejoindre les Eperviers et n'a donc pas l'expérience africaine. Le troisième goal, Fadil Asoumanou de Koroki de Tchamba (club de 1ere division du Togo) pour cause administrative ne pourrait pas se rendre dans la capitale gambienne. Inévitablement, il va falloir faire avec Bassa Djeri !

A l'annonce de la formation entrante, le public togolais doutait de la forme que présentera Bassa Djeri cet après-midi face à un adversaire qui veut gagner à tout prix.

L'ancien gardien de Gbikinti de Bassar n'a nullement pas été inquiet. Il dégageait une certaine assurance dans ses prises de balle jusqu'à la 23è minute où il réalise un face à face gagnant. Il a arrêté une frappe à bout portant de Moussa Barow qui a mis dans le vent toute la défense togolaise. Apres, des envolés par ci et des prises par-là, Bassa Djeri a annulé toutes les velléités offensives même après la seconde partie (35è, 40è, 70è 82è). Il a rassuré en faisant des sorties rassurantes. Même si en dernière minute, Floyd Ayité a inscrit le but victorieux, les internautes ont attribué la distinction Homme du match au gardien togolais puisqu'il a joué un rôle clé dans la victoire des poulains de Claude Leroy. Il a montré un autre visage que celui de vendredi dernier !

Le Togo (5 points) se recolle du peloton de tête composé de l'Algérie et du Bénin qui ont 7 points chacun.