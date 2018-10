Afrique: Elim CAN 2019 - Hold up du Togo en Gambie

Au classement, les Fennecs partagent la tête du groupe D avec les Ecureuils avec 7 points chacun. Le Togo revient dans la course avec 5 points et la Gambie ferme le tableau avec 2 unités.

Au retour des vestiaires, Kevin Denkey tente de sonner la révolte en vain. Les attaquants togolaises se sont pas maitrisées. Encore moins en face. Mais le Togo va se retrouver à 10 après l'expulsion de Djene Dakonam à la 75è minute. Les Eperviers, malgré l'infériorité numérique sont les plus tranchants en fin de match et finissent par créer la surprise sur une frappe de Floyd Ayité à la 92è. La Gambie ne reviendra pas.

En grande difficulté dans son groupe des éliminatoires de la CAN 2019, le Togo s'est relancé mardi à Banjul en s'imposant 1-0 devant la Gambie dans un match déjà décisif. Un succès qui permet aux Eperviers de relancer la course à la qualification.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.