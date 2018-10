Afrique: Elim CAN 2019 - Le Bénin domine l'Algérie

Le Bénin tient sa revanche. Battus (2-0) la semaine passée en Algérie, les Écureuils ont rendu la monnaie de sa pièce aux Fennecs (1-0), ce mardi à Cotonou lors de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Le but du Bénin a été marqué très tôt par le jeune Sessi d'Almeida (17e). Sur un terrain médiocre, les Algériens de Djamel Belmadi n'ont jamais su revenir au score malgré 10 minutes d'arrêts de jeu. Les débuts de la partie étaient plutôt équilibrés, avec deux équipes qui voulaient faire mal à leur adversaire. Et à ce jeu-là, ce sont les locaux qui ont frappé en premier. Peu après le quart d'heure de jeu, Stéphane Sessegnon allait faire la différence sur une belle action individuelle, mystifiant Ramy Bensebaini. Il décalait ensuite pour d'Almeida qui crucifiait M'Bolhi à merveille (1-0, 16e). Le Bénin était supérieur, et Sessegnon continuait de faire mal. M'Bolhi, puis Mandi, évitaient le deuxième but des locaux. Steve Mounié, de la tête, voyait le cuir frôler le montant (25e).

Les Fennecs n'ont jamais été en mesure de réagir comme il se devait, même face à un adversaire réduit à dix par l'expulsion de son capitaine et meneur de jeu Stéphane Sessegnon. Et lorsque le tranchant était enfin là, c'est l'équerre du but de Farnolle qui repoussait dans le temps additionnel la tentative du rentrant Adam Ounas. Malgré cette défaite, l'Algérie conserve la tête du groupe à la différence de buts devant le Bénin.