Sénégal: Gestion et mesure de l'impact des entreprises inclusives sur les Objectifs de Développement Durable (ODD)

communiqué de presse

6 octobre 2018, Dakar, Sénégal – Le 15 octobre 2018 à Dakar, un atelier sur la gestion et la mesure de l’impact des entreprises inclusives sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) a été organisé conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Bureau du Sénégal et le bureau PNUD d’assistance technique, Business Call to Action (BCtA), dans le cadre du soutien à la mise en œuvre des activités par la plateforme « Initiative Ecosystème des Entreprises Inclusives de l’Energie Solaire » (IEEIES). Des entreprises inclusives de l’énergie solaire, des acteurs institutionnels, des universitaires et des représentants de la société civile ont pris part aux travaux.

L’Agenda 2030 a fixé de grandes ambitions pour résoudre les problèmes de développement les plus complexes, et pour la première fois, l'impact des entreprises a été mis en avant et le secteur privé a été invité à appliquer son pouvoir innovant, sa portée et créativité pour générer une croissance économique inclusive et contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les PME, colonne vertébrale de nombreuses économies, sont essentielles à la réalisation des ODD et leur impact doit être pris en compte. Les petites entreprises et la mesure de l'impact est encore un nouveau domaine pour de nombreuses petites entreprises. Beaucoup de ces entreprises ont besoin d'un meilleur soutien et d'une meilleure capacité.

L’objectif de la mesure de l’impact et de la collecte de données est de fournir une validation pilotée par les données sur les retours d’une entreprise selon plusieurs dimensions. Le cadre à triple résultat décrit cela comme une amélioration des rendements sociaux, environnementaux et financiers, un tripta d'impact à long terme justifiant des investissements plus importants et des organismes de soutien. Les investisseurs d’impact, par exemple, trouveraient un avantage considérable dans les sociétés affichant des rendements triples. Les gouvernements et les autorités locales trouveraient également un grand intérêt à soutenir des initiatives qui non seulement ont un impact sur la société et l'environnement, mais qui apportent également des bénéfices financiers pour soutenir la prospérité économique.

La qualité et la mesure de son impact sur le marché cible constituent un facteur majeur du succès de toute entreprise inclusive. La gestion de l'impact est très importante pour la réussite en tant qu'entreprise et moteur de l'amélioration sociale. BCtA aide les sociétés membres à mesurer en continu leur impact social et environnemental, ainsi que leur performance opérationnelle, en suivant un processus en quatre étapes : évaluation de l'état de préparation de la mesure de l'impact, conception d'un cadre d'impact, suivi de l'impact et analyse des données. Pour créer une approche standardisée de mesure des impacts pour ses entreprises partenaires, BCtA a initié le développement de ses services de mesure des impacts (BIMS) et de son laboratoire d’apprentissage en ligne, qui vise à fournir un outil de planification et de mesure que les entreprises peuvent utiliser pour développer un cadre de travail réussi. Le laboratoire BIMS englobe tous les aspects de la mesure de l'impact, y compris la détermination de l'état de préparation avant la mesure, la définition d'une chaîne de valeur d'impact avec des mesures et indicateurs tangibles, la conception d'enquêtes et fourniture d'outils d'analyse.

L’atelier a permis de fournir aux PME participantes les orientations et les outils nécessaires pour leur permettre de se lancer dans la mesure de l'impact. Les principaux points traités portaient sur les points suivants : les différents besoins et motivation du secteur privé pour mesurer l’impact ; l'état de la croissance inclusive au Sénégal et son apport pour l'éradication de la pauvreté ; l’approche du Business Call to Action- BCtA (outils et méthodes de mesure de l’impact) ; développer sa chaîne de valeur de l’impact.

Sous forme d’examen de cas pratiques et d’exercices en groupe, les travaux ont permis de préparer les entreprises à entamer leur parcours de gestion de l'impact.