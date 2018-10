Maroc: L'UE veut intensifier sa coopération avec le Maroc

Federica Mogherini : Hausse de 150% des flux migratoires sur la route de la Méditerranée occidentale

L'Union européenne (UE) est appelée à intensifier sa coopération avec le Maroc pour juguler les flux migratoires sur la route de la Méditerranée occidentale, a indiqué lundi la chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini.

"Nous avons constaté cette année une hausse de 150% des flux migratoires sur la route de la Méditerranée occidentale. Nous avons décidé de renforcer notre action (pour stopper ces flux), en particulier avec le Maroc et la Mauritanie", a-t-elle relevé lors d'un point de presse à l'issue du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE tenu à Luxembourg.

Dans ce sens, l'UE est en train de mettre en place de nouvelles mesures pour renforcer la coopération avec ces deux pays, a-t-elle précisé, citant notamment des fonds qui permettront de "gérer ensemble" les flux migratoires sur la route de la Méditerranée occidentale.

Federica Mogherini a, par ailleurs, mis en avant la volonté de l'UE de renforcer la coopération dans le domaine migratoire avec les Nations unies, l'Union africaine et les pays d'origine des migrants et de transit, ainsi que d'accroître le budget alloué au Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique.

A travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, l'UE vise à répondre à l'instabilité et aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, notamment dans les pays d'origine et de transit prioritaires, par la promotion de la résilience, de la sécurité et du développement économique.

Ce Fonds a essentiellement comme objectif d'assurer une protection et une assistance aux migrants, en favorisant la stabilité, l'emploi et la croissance en faveur des groupes les plus vulnérables, en particulier les jeunes.