Angola: Débat sur la communication et les droits de l'enfant

Dans cette ordre d'idées, les orateurs ont estimé que la Communication sociale joue un rôle prépondérant car, à travers les politiques sociales, l'État doit garantir à l'enfant l'accès à des informations et à des matières de sources diverses, incitant ainsi les médias à diffuser des informations d'intérêt social et culturel pour les enfants.

Face à ce fait, l'éducation a été appelée à favoriser le développement de la personnalité de l'enfant, de ses dons et de ses capacités physiques et mentales.

Les journalistes ont également pris note de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'un des points principaux est la promotion des droits de l'enfant, en les adaptant au développement physique, mental, spirituel, moral et social, et les parents et l'État doivent assurer un niveau de vie adéquat aux mineurs.

Luanda — Des professionnels de divers médias, publics et privés, se sont penchés mardi à Luanda sur les pratiques journalistiques dans l'approche des droits de l'enfant en Angola, dans le but d'améliorer le traitement des questions relatives aux onze engagements pour les enfants angolais.

