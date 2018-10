Angola: La différence de change passe de 150 à 20%

Manuel Nunes Júnior, qui a présidé la consultation publique sur la proposition du Budget de l'Etat angolais 2019, a estimé positif et a souhaité que cet exercice soit continu, puisqu'il y a été possible d'écouter plusieurs personnalités de la société civile.

Il a souligné qu'il importait que la croissance économique soit suffisante et dynamique pour permettre le paiement de la dette avec la nouvelle richesse générée par les investissements, d'où l'importance du soutien au secteur productif pour permettre une économie durable et faire face aux problèmes sociaux du pays.

Luanda — La différence entre le taux de change officiel et celle du taux de change du marché informel, qui était de 150% jusqu'en janvier de cette année (2018), est maintenant inférieure à 20%, un objectif qui restera en place jusqu'à la fin de l'année, a déclaré mardi le ministre d'État et du Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior.

