Afrique: Elim CAN 2019 - 7 équipes déjà éliminées !

Si les éliminatoires de la CAN 2019 n'en sont qu'à 4 journées, il y a des équipes qui n'ont plus aucune chance de rêver au Cameroun. Elles sont au nombre de 7 à avoir abandonné après les matchs de mardi et peuvent déjà commencer une préparation pour 2021.

Dans le groupe A avec les qualifications du Sénégal et de Madagascar, la Guinée équatoriale et le Soudan n'ont plus aucune chance. Le Nzalang ne compte que 3 points tandis que les Crocodiles du Nil n'ont toujours pas empoché le moindre unité dans la compétition.

Le groupe J ayant également livré ses qualifiés pour le Cameroun, le Niger et l'eSwatini peuvent ranger leurs crampons. Le défi sera pour les deux équipes d'obtenir une victoire dans la compétition avant la fin.

Ailleurs, le Botswana ne peut plus se qualifier dans le groupe I avec son 0 pointé avec 4 matchs.

Idem pour les Seychelles dans le groupe E avec 14 buts encaissés contre 1 inscrit.

Enfin, le Soudan du Sud toujours en apprentissage n'a pas encore marqué le moindre but dans ces qualifications.