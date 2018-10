Soudan: La Commission nationale des droits de l'homme accuse les membres du Gouvernement

Si les éliminatoires de la CAN 2019 n'en sont qu'à 4 journées, il y a des équipes qui n'ont… Plus »

Le chef du HCDH a souligné la nécessité d'une discussion avec les différentes agences en charge de sa sureté et du respect des lois, pour une amélioration du respect des droits de l'homme. « Ceci nécessite la mise en place d'un partenariat entre les agences en charge du respect des lois et les institutions internationales. Le but étant de former et sensibiliser aux droits de l'Homme, dans l'optique de mieux contrôler leurs personnels », a-t-il proposé.

Récemment, des jeunes hommes ont été attaqués par des éléments armés, présentés comme appartenant aux RSFs, dans l'Etat de Khartoum. Des activistes ont diffusé des photos et vidéos où des hommes en armes frappaient des jeunes et coupaient leurs cheveux. Mais lors d'un show télévisé le 9 octobre, Mohamed Hamdan Daglo (aka Hametti), le commandant des RSFs a accusé des circuits gouvernementaux d'avoir ciblé ses éléments.

Pour Iman Fatah al-Rahman Salem, Il y a eu des violations des droits de l'homme commises par certains membres des institutions en charge du respect de la loi dans le pays. Lors d'une interview accordée à l'agence nationale d'information du Soudan, le chef du HCDH affirme qu'il y a eu dans le pays des violations graves des droits de l'homme qui pourraient ternir l'image, et « saboter les efforts des institutions en charges du respect des droits comme le Ministère de l'Intérieur, la sûreté nationale et bien d'autres institutions », a-t-il ajouté. M. Salem précise que ces violations ont mis en lumière la nécessité d'une amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays.

Copyright © 2018 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.